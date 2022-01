Spurs-Transfer von Adama Traore angeblich fix

Tottenham Hotspur bekommt offenbar seinen Wunschstürmer. Die Verhandlungen mit Adama Traore (25) sollen sehr weit fortgeschritten sein.

Adama Traore könnte noch bis Januarende innerhalb der Premier League wechseln. Laut dem “Football Insider” hat sich das werbende Tottenham Hotspur mit den abgebenden Wolverhampton Wanderers auf eine Ablöse für Traore verständigt, die bei etwa 27 Millionen Euro liegen soll.

Damit gehen die Wolves mit ihren Bemühungen, Traores 2023 auslaufenden Vertrag langfristig zu verlängern, vermutlich leer aus. Schon im vergangenen Sommer hatten die Spurs angestrebt, Traore in den Norden Londons zu holen. Dort will Teammanager Antonio Conte noch in diesem Monat einen neuen Angreifer.

Traore könnte bei den Spurs zukünftig auf der rechten offensiven Aussenbahn eingesetzt werden, um den im Zentrum gesetzten Harry Kane mit Hereingaben zu füttern.

