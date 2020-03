Spurs wollen Talent Skipp binden

Tottenham Hotspur arbeitet am Kader für die nächsten Jahre. Im Zuge dessen soll die Vertragsverlängerung mit Oliver Skipp angegangen werden.

Das Scheinwerferlicht fiel bei Tottenham Hotspur bisher auf andere Spieler. Oliver Skipp spielt trotz allem eine Rolle in den Planungen für die Zukunft. “Football Insider” berichtet, dass die Vereinsseite forciert, den 2021 auslaufenden Vertrag zu verlängern. In Kürze soll in den Dialog getreten werden.

Jose Mourinho schwärmte nach der jüngsten FA-Cup-Niederlage gegen Norwich City (3:4 n. E.) von Skipp, bezeichnete seine Leistung als “phänomenal”. Das Eigengewächs kommt in dieser Saison auf drei Einsätze in der Premier League sowie zwei in der Champions League. Im zentral-defensiven Mittelfeld fühlt sich der 19-Jährige am besten aufgehoben.

aoe 7 März, 2020 10:19