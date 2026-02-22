Topklubs beobachten Atalanta-Talent Ahanor

Tottenham Hotspur gehört zu mehreren Vereinen, die ein Auge auf Honest Ahanor von Atalanta geworfen haben. Der erst 17-jährige Innenverteidiger gilt als eines der spannendsten Defensivtalente seines Jahrgangs.

Scouts der Spurs sowie von Newcastle United, Nottingham Forest und Manchester United sollen den Nigerianer bereits live beobachtet haben. Auch aus Spanien gibt es konkretes Interesse: Atlético Madrid verfolgt seine Entwicklung aufmerksam. In Italien beschäftigt sich insbesondere SSC Neapel intensiv mit Ahanor. Trainer Antonio Conte soll ihn als Priorität betrachten.

Zudem bleibt auch AC Mailand interessiert, nachdem ein Versuch im vergangenen Sommer gescheitert war. Ahanor steht bei Atalanta noch bis 2028 unter Vertrag und verdient rund 930.000 Euro pro Jahr. Sein Marktwert wird auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt. In der laufenden Serie-A-Saison 2025/26 kommt er bislang auf 15 Einsätze – beachtlich für einen Spieler seines Alters.