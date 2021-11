Antonio Conte steht vor der Rückkehr in die Premier League

Nach der Entlassung von Nuno Espirito Santo sucht Tottenham einen neuen Trainer. Antonio Conte ist der Wunschkandidat.

Wie englische und italienische Medien berichten, haben die Spurs bereits Gespräche mit dem derzeit vereinslosen Italiener aufgenommen. Conte sammelte während seiner Zeit beim FC Chelsea zwischen 2016 und 2018 Erfahrungen in der Premier League. Nun könnte er nach London zurückkehren. Die Rede ist von einem Dreijahresvertrag mit einem Jahressalär von 15 Mio. Euro. Angeblich könnte der 52-Jährige noch am Montag in einem Privatjet auf die Insel fliegen.

psc 1 November, 2021 11:43