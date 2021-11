Tottenham bestätigt Antonio Conte als neuen Trainer

Der italienische Trainer unterzeichnet bei den Spurs einen Vertrag bis Juni 2023, der mittels Option verlängert werden könnte. Conte folgt auf Nuno Espirito Santo, der am Montag entlassen wurde. Die Londoner buhlten bereits im Sommer um ihn, damals entschied sich der 52-Jährige aber noch gegen das Engagement, da die Trennung von Inter noch “zu frisch” war.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021