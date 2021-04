Der 58-jährige Portugiese stiess im November 2019 nach der Entlassung von Mauricio Pochettino zu den Spurs und stand eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag. In dieser Saison läuft es Tottenham aber gar nicht nach Wunsch. In der Premier League liegt das Team nur auf dem 7. Platz. In der Europa League folgte das Aus bereits im Achtelfinale gegen Dinamo Zagreb. Einzig im Ligapokal ist ein Titelgewinn noch möglich. Tottenham trifft da im Finale auf Manchester City. In jenem Siel werden die Profis aber nicht mehr von José Mourinho gecoacht. Der Startrainer muss den Hut nehmen. Wie auch seine bisherigen Assistenten Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin und Giovanni Cerra.

Die Verantwortlichen der Spurs um Klubboss Daniel Levy sollen auch über die öffentliche Kritik Mourinhos an den Spielern verärgert gewesen sein.

Bis Saisonende übernehmen Ryan Mason und Chris Powell die Leitung der Mannschaft.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021