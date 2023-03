Tottenham hat einen möglichen Kane-Nachfolger gefunden

Der Verbleib von Torjäger Harry Kane bei Tottenham über diese Saison hinaus ist nicht gesichert. Mit Evan Ferguson wird bei den Spurs nun der Name eines möglichen Nachfolgers gehandelt.

Der 18-jährige Ire sorgt in dieser Saison für mächtig Furore: Für Brighton & Hove Albion hat er in zehn Premier League-Spielen bereits drei Treffer und zwei Assists markiert. Zudem ist er inzwischen auch in der irischen A-Nationalmannschaft gesetzt. Laut «Daily Express» könnte sich Tottenham vorstellen, seinen langjährigen Torgaranten Harry Kane durch Evan Ferguson zu ersetzen.

Kanes Vertrag bei den Londonern läuft 2024 aus. Sollte der 29-Jährige nicht verlängern, bestünde in diesem Sommer letztmalig die Gelegenheit noch eine stattliche Ablöse zu kassieren.

Ferguson seinerseits steht bei Brighton bis 2026 unter Vertrag. Tottenham muss mit grosser Konkurrenz rechnen. Zahlreiche Topklubs werfen ebenfalls ein Auge auf ihn.

psc 31 März, 2023 18:58