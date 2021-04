Tottenham hat einen möglichen Mourinho-Nachfolger im Blick

Die Kritik an Spurs-Trainer José Mourinho wächst nach durchzogenen Leistungen und Resultaten in dieser Saison. Mit Nuno Espirito Santo wird ein potentieller Nachfolger namentlich genannt.

Der 47-jährige Portugiese zeichnet derzeit die Verantwortung bei den Wolverhampton Wanderers. Dort steht Espirito Santo noch bis Sommer 2023 unter Vertrag. Laut “Daily Express” beschäftigt sich Spurs-Boss Daniel Levy mit ihm. Tottenham belegt in der Premier League derzeit nur den achten Tabellenplatz. Ausserdem folgte das Aus in der Europa League. Trainer José Mourinho steht ebenfalls noch bis 2023 unter Vertrag, die Kritik an ihm ist aber mitunter beträchtlich.

psc 14 April, 2021 18:38