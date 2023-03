Tottenham kontaktiert die FIFA wegen Paratici-Sperre

Tottenham versucht gegen die Sperre von Sportdirektor Fabio Paratici vorzugehen und hat deshalb die FIFA kontaktiert.

Diese hatte die zunächst nur in Italien gültige Sperre gegen den Funktionär ausgedehnt – sie gilt nun weltweit. Paratici wird vorgeworfen, in die Marktmanipulationen und Bilanzfälschungen, die letztlich zu einem Abzug von 15 Punkten für Juventus führten, beteiligt gewesen zu sein. Die Sperre für sämtliche Fussballaktivitäten gilt für 30 Monate. So könnte der 50-jährige Italiener seiner Arbeit bei Tottenham nicht mehr regulär nachgehen.

In einer Mitteilung schreiben die Spurs: «Wir bitten die FIFA dringend um Klärung der Einzelheiten der Verlängerung und der Abweichung von der FIGC-Sanktion.» Der Klub habe vom Weltverband «keine Vorankündigung» erhalten. Bis zum 19. April kann der Premier Ligist das Urteil anfechten.

psc 30 März, 2023 10:32