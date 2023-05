Tottenham hat seinen neuen Trainer offenbar gefunden

Tottenham könnte seine Trainersuche erfolgreich beendet haben: Arne Slot steht angeblich vor der Unterschrift.

Laut "Telegraaf" führt dessen Beraterin Rafaela Pimenta intensive Gespräche mit den Spurs. Sie soll signalisiert haben, dass der 44-Jährige für einen Wechsel von Feyenoord zu Tottenham bereit sei. Am Mittwoch sollen nun in Rotterdam Gespräche mit der Klubleitung von Feyenoord stattfinden, damit Slot die Freigabe für den Wechsel in die Premier League erhält.

Vertraglich ist der Niederländer eigentlich bis 2025 an seinen derzeitigen Klub gebunden. Der Gang auf die Insel reizt ihn aber offenbar sehr.

psc 22 Mai, 2023 10:27