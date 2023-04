Spurs-Profis zahlen mitgereisten Fans die Tickets zurück

Dies geben die Londoner am Dienstag bekannt. Die Spieler betonen in einem gemeinsamen Statement, dass diese Rückzahlung nicht genug sei und man die erbrachte (Nicht-)Leistung nicht mehr rückgängig machen könnte, der Support durch die Fans bedeute ihnen aber sehr viel. Am Donnerstag wolle man im Heimspiel gegen Manchester United unbedingt eine Reaktion zeigen. Gemeinsam soll es weitergehen.

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday… pic.twitter.com/HFfmo8R2iH

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 25, 2023