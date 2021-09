Tottenham sucht bereits Nachfolger für Trainer Nuno Espírito Santo

Der neue Spurs-Coach Nuno Espírito Santo droht seinen Posten bereits wenige Monate nach Amtsantritt wieder zu verlieren. Nach dem schwachen Saisonstart sehen sich Klubbesitzer Daniel Levy und die Verantwortlichen angeblich bereits nach potentiellen Nachfolgern um.

Die Londoner liegen in der Premier League nach sechs Spielen mit neun Punkten auf dem enttäuschenden 11. Tabellenplatz. Besonders schmerzhaft: Am Wochenende gab es eine klare 1:3-Niederlage bei Erzrivale Arsenal, der ebenfalls alles andere als wunschgemäss in die neue Saison gestartet ist. Die Unruhe im Umfeld des Klubs ist bereits omnipräsent. Was gegen den neuen Coach aus Portugal spricht: Einige Spieler sollen laut dem englischen Journalisten Duncan Castles mit der Spielweise und auch dem Charakter von Santo nicht sehr glücklich sein.

psc 28 September, 2021 19:05