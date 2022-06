Für 30 Millionen: Tottenham verpflichtet Yves Bissouma

Die Spurs bestätigen die Ankunft des 25-jährigen Spielmachers am Freitagnachmittag. Bissouma unterschreibt bei den Londonern einen Vertrag bis 2026. Als Ablöse fliessen knapp 30 Mio. Euro.

Bissouma spielt bereits seit vier Jahren in der Premier League. Bei Brighton & Hove Albion war er zuletzt ein absoluter Leistungsträger. Nun gelingt ihm der Karriereschritt zu einem Champions League-Klub. Für die Spurs ist er nach Ivan Perisic (ablösefrei/Inter Mailand) und Fraser Forster (ablösefrei/FC Southampton) der dritte Neuzugang für die kommende Saison.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 17, 2022