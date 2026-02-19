SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Eddie Howe im Fokus

Tottenham will im Sommer Ligakonkurrent Newcastle den Coach ausspannen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 14:40
Tottenham will im Sommer Ligakonkurrent Newcastle den Coach ausspannen

Tottenham wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen. Nach der Entlassung Thomas Frank wurde Igor Tudor als Interimstrainer verpflichtet. Der Kroate soll im Sommer aber wieder Platz für einen anderen Coach machen. Der Wunschkandidat heisst offenbar Eddie Howe.

Der 48-Jährige steht bei Newcastle United bereits seit mehr als vier Jahren an der Seitenlinie und hat seine Mannschaft mehrfach in die Champions League geführt. Laut «TEAMtalk» zeigt Tottenham grosses Interesse an ihm und möchte den Engländer gerne von den Magpies abwerben. Ob Howe für die Spurs tatsächlich verfügbar wird und ob er sich einen ligainternen Wechsel überhaupt vorstellen kann, ist jedoch ungewiss.

Deshalb beschäftigen sich die Tottenham-Bosse auch mit Alternativen. Sie heissen zurzeit Mauricio Pochettino, Xavi Hernandez oder auch Klubikone Robbie Keane.

