Unter diesen Umständen würde Antonio Conte bei den Spurs verlängern

Rolle rückwärts: Antonio Conte kann sich vorstellen, seiner Arbeit bei Tottenham Hotspur langfristig nachzugehen. Eine Bewertung soll nach der Saison vorgenommen werden.

Vor rund zwei Wochen hatte Antonio Conte seinen Trainerjob bei Tottenham Hotspur infrage gestellt. Der Italiener ruderte wenig später zurück, fühlte sich missverstanden. Während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Manchester United (Samstag, 18.30 Uhr) schlägt Conte noch mal ganz neue Töne an.

“Im Moment gibt es nur eine Wahrheit – ich bin diesem Verein ein weiteres Jahr verpflichtet”, sagte Conte. “Nach vier Monaten denke ich, dass der Verein verstanden hat, wie ich arbeiten will, und ich verstehe den Verein. In drei Monaten, am Ende der Saison, werden wir das gegenseitige Wissen weiter verbessern und dann die beste Lösung für beide finden. Es macht mir Spass, für diesen Verein zu arbeiten. Ich kämpfe gerne für etwas Wichtiges für diesen Verein.” Die Spurs müssen sich weiter verbessern und eine “gute Vision” zeigen.

Unter Conte lassen die Spurs vor allem Konstanz vermissen, was die Vereinsführung nicht gerade glücklich erscheinen lässt. Nach drei Siegen in Folge in der Premier League befinden sich die Nordlondoner weiterhin im Rennen um die Champions League – dorthin soll Conte den Klub auch wieder führen.

Drei Punkte beträgt der Rückstand auf den FC Arsenal, der den begehrten 4. Platz belegt, aber ein Spiel weniger absolviert hat. Im direkten Duell mit United zählt es mal wieder für Conte, der einen Bigpoint vor Augen hat.

aoe 12 März, 2022 12:25