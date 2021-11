Unterschrift bei Tottenham: Antonio Conte ist bereits in London

Antonio Conte weilt bereits in London und wird wohl in Kürze als neuer Trainer von Tottenham anheuern.

Wie englische und italienische Reporter übereinstimmend berichten, ist der 52-jährige Italiener am frühen Montagnachmittag in der englischen Metropole angekommen und trifft sich mit Spurs-Sportdirektor Fabio Paratici. Conte wird voraussichtlich in Kürze einen Vertrag als Tottenham-Coach mit Gültigkeit bis 2023 unterzeichnen. Der frühere Chelsea-Coach ersetzt Nuno Espirito Santo, der am Montagmorgen entlassen wurde.

psc 1 November, 2021 15:05