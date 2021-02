Vinicius bekennt sich zu den Spurs

So überragend seine Auftritte in der Europa League sind, so selten kommt er in der Premier League zum Einsatz. Trotz allem freut sich Carlos Vinicius über seinen Start bei Tottenham Hotspur.

Carlos Vinicius zieht ein äusserst positives Fazit über seine ersten Monaten bei Tottenham Hotspur. “Ich bin sehr glücklich über diesen Start bei Tottenham und darüber, dass ich der Mannschaft helfen konnte”, sagt er bei “Globo Esporte”, “aber ich bin sehr motiviert, noch mehr zu leisten. Die gesamte Mannschaft und das Trainerteam haben mich sehr gut aufgenommen, ich fühle mich wie zu Hause.”

Während der Brasilianer mit sechs Toren in sieben Spielen in der Europa League überragende Leistungen zeigte, kommt er in der Premier League kaum zum Einsatz. Jose Mourinho setzte in der englischen Meisterschaft erst sechsmal auf Vinicius, der lediglich 158 Minuten in seiner Datenbank stehen hat.

“Es ist wichtig, bei einem neuen Verein anzukommen, mit einer neuen Herausforderung, und Tore zu schiessen. Das gibt noch mehr Selbstvertrauen”, sagt Vinicius, der seine Zukunft in Nordlondon zu sehen scheint.

Die Spurs haben den 25-Jährigen bis zum Ende dieser Saison ausgeliehen, können Vinicius per Option allerdings von Benfica Lissabon für 45 Millionen Euro endgültig loseisen.

