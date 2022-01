Wechsel zu Ajax? Tottenham will Bergwijn verkaufen

Laut Angaben des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano steht Steven Bergwijn bei den Tottenham Hotspur vor dem Abgang. Demnach hätten die Spurs bereits entschieden, den 24 Jahre alten Niederländer zu verkaufen.

Tottenham have also decided to sell Steven Bergwijn this month. Various club are showing interest in Dutch winger. 🇳🇱 #THFC

Ajax are among clubs that have submitted already an offer for Bergwijn on potential permanent move – still nothing agreed with Spurs. Open race. #Ajax pic.twitter.com/bX3CxO5XJP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2022