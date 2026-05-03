Wildert Paris Saint-Germain in der Eredivisie?

Im Rennen um Ismael Saibari zieht PSV Eindhoven die Preisschraube an. Der niederländische Klub hat seine Forderung für den offensiven Mittelfeldspieler demnach deutlich angehoben – von ursprünglich rund 40 auf nun etwa 50 Millionen Euro. Diese Summe gilt als Einstiegspunkt für mögliche Verhandlungen.

Das gestiegene Interesse mehrerer Topklubs dürfte massgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Neben Tottenham Hotspur, wo Trainer Roberto De Zerbi den Spieler offenbar schätzt, beobachten auch FC Bayern München, Paris Saint-Germain, AC Mailand und Atlético Madrid die Situation genau.

Saibari steht in Eindhoven noch bis 2029 unter Vertrag, was dem Verein eine starke Verhandlungsposition verschafft. Der marokkanische Nationalspieler hat sich mit starken Leistungen in den Fokus gespielt und bringt sowohl auf Klub- als auch auf Länderspielebene überzeugende Zahlen mit – ein weiterer Grund, warum PSV aktuell keine Eile verspürt, ihn unter Wert ziehen zu lassen.