Xavi Simons erleidet Kreuzbandriss und verpasst die WM

Der niederländische Spielmacher Xavi Simons muss die aktuelle Saison abbrechen und verpasst wegen eines Kreuzbandrisses auch die bevorstehende WM.

Dies bestätigt der 23-jährige Offensivkünstler am späten Sonntagabend persönlich. «Man sagt, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich genauso an. Meine Saison hat ein abruptes Ende gefunden, und ich versuche gerade erst, das zu begreifen. Ehrlich gesagt, bricht es mir das Herz. Nichts davon ergibt einen Sinn», sagt Xavi Simons via Instagram.

Er führt aus: «Alles, was ich wollte, war für mein Team zu kämpfen, und nun wurde mir die Möglichkeit dazu geraubt … zusammen mit der Weltmeisterschaft. Diesen Sommer mein Land zu repräsentieren… einfach vorbei. Es wird Zeit brauchen, damit meinen Frieden zu finden, aber ich werde weiterhin der beste Teamkollege sein, der ich sein kann. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir diesen Kampf gemeinsam gewinnen werden. Ich werde diesen Weg nun gehen, geleitet von meinem Vertrauen, mit Stärke, mit Widerstandskraft und mit Zuversicht, während ich die Tage zähle, bis ich wieder da draußen stehen kann. Habt Geduld mit mir.»

Simons hatte sich am Samstag beim 1:0-Sieg von Tottenham gegen die Wolves verletzt und musste auf einer Trage abtransportiert werden. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet.