Zouma-Transfer: Spurs zuversichtlich

Tottenham Hotspur ist im Poker um Kurt Zouma guter Dinge. Mögliche Konkurrenz gibt es wohl aus Frankreich.

Kurt Zouma könnte den FC Chelsea in diesem Sommer endgültig verlassen. Laut “Express” ist Ligakonkurrent Tottenham Hotspur optimistisch gestimmt, sich zur neuen Saison mit dem französischen Innenverteidiger eindecken zu können. Die mögliche Ablöse liegt bei rund 28 Millionen Euro.

Unter Frank Lampard gehörte Zouma meist zum Stammpersonal – in 33 von 36 absolvierten Spielen stand er in der Startelf. In diesem Jahr gab es aber auch häufig Begegnungen, in denen Lampard gänzlich auf den 1,90 Meter grossen Abwehrrecken verzichtet hatte.

Vor Kurzem hiess es noch in Frankreich, Zouma werde Paris Saint-Germain angeboten, das nach einem Nachfolger für Thiago Silva und Tanguy Kouassi sucht. Zoumas Vertrag in London läuft noch bis 2023.

aoe 8 Juli, 2020 17:26