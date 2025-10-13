Zwei Klubs wollen sich ManUtd-Youngster Kobbie Mainoo krallen

Zwei Topklubs versuchen Manchester Uniteds Mittelfeldspieler Kobbie Mainoo an Land zu ziehen.

Der englische Youngster hat bei den Red Devils zurzeit einen schweren Stand und besetzt im Mittelfeldzentrum in dieser Saison bislang keinen Stammplatz. Gemäss "Football Insider" sind Tottenham und Napoli an einer Verpflichtung von Mainoo interessiert.

Dieses Unterfangen scheint aber schwierig zu sein: ManUtd möchte den 20-jährigen Jung-Nationalspieler nicht abgeben und baut auch langfristig auf diesen. Es wird deshalb erwartet, dass sämtliche Abwerbeversuche abgeblockt werden.

Theoretisch gäbe es die nächste Gelegenheit für einen Transfer im kommenden Januar.

psc 13 Oktober, 2025 17:22