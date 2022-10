Victor Osimhen will noch lange bei Napoli bleiben

Der nigerianische Angreifer Victor Osimhen wird schon eine ganze Weile von verschiedenen Klubs aus der Premier League umworben. Der 23-Jährige sieht seine Zukunft aber weiterhin bei Napoli.

Dort läuft es ihm und dem Team in dieser Saison bislang hervorragend. In der Serie A liegt Napoli an erster Stelle und in der Champions League setzt es vier sehr überzeugende Siege ab, unter anderem einen gegen den FC Liverpool. Osimhen hat trotz zwischenzeitlicher Verletzungspause in acht Partien viermal eingenetzt. Und der Torjäger sieht keinen Bedarf für einen Wechsel. Sein Berater Roberto Calenda sagt gegenüber «Radio Kiss Kiss Napoli»: «Es gibt viele Klubs, die an Victor interessiert sind, aber er will bleiben, weil er mit dem Projekt Napoli wirklich glücklich ist. Wir waren im Sommer sehr klar als seltsame Gerüchte auftauchten. Er wollte immer in Neapel bleiben.»

Vertraglich ist der Nationalspieler noch bis 2025 an den Serie A-Klub gebunden.

psc 17 Oktober, 2022 15:40