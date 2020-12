Der 66-Jährige kennt die Premier League aus der Westentasche und war schon bei zahlreichen Vereinen im englischen Oberhaus engagiert – insbesondere auch als Caretaker wie nun wieder. Seine letzte Station war der FC Everton, wo er zwischen November 2017 und Mai 2018 als Cheftrainer fungierte. Jetzt unterschreibt Allardyce bei Aufsteiger WBA einen Vertrag bis Sommer 2022.

We are delighted to confirm the appointment of Sam Allardyce as our new Head Coach ✍️

— West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020