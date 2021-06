Ex-Bayern-Profi Valérien Ismaël wird Trainer bei Premier League-Absteiger

Der englische Traditionsklub und der 45-Jährige haben sich auf eine Zusammenarbeit verständigt. Ismaël war seit vergangenem Oktober bei Championship-Klub FC Barnsley beschäftigt. Mit jenem erreichte er die Aufstiegsspiele in die Premier League, wo man aber scheiterte. West Brom nutzt nun eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2 Mio. Pfund und sichert sich die Dienste am früheren Bayern-Profi. Dort wird Ismaël Sam Allardyce ersetzen.

In der Vergangenheit stand der einstige Innenverteidiger auch schon beim LASK in Österreich unter Vertrag. Dort sorgte er zwischenzeitlich für Negativschlagzeilen, da er mit seinem Team trotz Corona-Verbot Mannschaftstrainings durchführte.

We are delighted to confirm the appointment of @valerien_ismael as our new Head Coach.@idealheating | #WBA

— West Bromwich Albion (@WBA) June 24, 2021