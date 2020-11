West Brom soll nach Bilic-Nachfolger suchen

Der Premier League könnte die erste Trainerentlassung bevorstehen. West Bromwich Albion sondiert angeblich bereits den Markt nach einem Nachfolger für Slaven Bilic.

Slaven Bilic droht nach diesem Wochenende aus seinem Amt als Trainer von West Bromwich Albion gehoben zu werden. Die “Daily Mail” berichtet entsprechend, dass der Druck auf den Teammanager immer grösser werde und es vonseiten des Klubs Überlegungen gebe, die Zusammenarbeit nach diesem Wochenende zu beenden.

West Brom empfängt als Tabellen-18. am Samstag (16 Uhr) den Dritten Tottenham Hotspur. Im Anschluss an die Partie geht es in die Länderspielpause. Die Baggies seien bereits den Trainermarkt durchgegangen und sehen die zweiwöchige Unterbrechung als perfekt an, um in Ruhe einen Bilic-Nachfolger ausfindig machen zu können.

“Ich bin schon lange im Fussball, und der Druck ist immer da. Ich dachte, wir würden es besser machen. Sind wir am Tiefpunkt angelangt? Nein. Wir sind um einen Punkt in der Abstiegszone”, sagte Bilic am Freitag. “Bin ich glücklich darüber? Nein. Aber werden wir in Panik geraten und den Glauben verlieren? Nein. Wir müssen auf eine Schiesserei vorbereitet sein und aus der Situation herauskommen.”

Bilic übernahm den Trainerposten im Sommer vergangenen Jahres und führte West Brom nach zwei Jahren Abstinenz wieder in die Premier League. Dort gab es bisher noch keinen Sieg und stattdessen drei Remis sowie vier Niederlagen. Ausserdem war im Carabao Cup in der 3. Runde gegen den Zweitligisten FC Brentford Schluss.

aoe 7 November, 2020 10:25