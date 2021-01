Ajax bestätigt die Verpflichtung von Sébastien Haller

Ajax Amsterdam gibt den Transfer von Stürmer Sébastien Haller bekannt.

Der 26-jährige ivorischer Nationalspieler verlässt West Ham nach anderthalb Jahren wieder und wechselt für rund 22,5 Mio. Euro in die Niederlande. Haller fand bei den Hammers nicht zu jener Form zurück, die er zuvor während zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt an den Tag legte. Nun wechselt er in die Eredivisie und will dort durchstarten.

Haller unterschreibt bei Ajax für viereinhalb Jahre bis 2025.

Bonjour @HallerSeb 😍 Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien — AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2021

psc 8 Januar, 2021 09:55