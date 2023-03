Chelsea ist ins Rennen um Declan Rice involviert

Der FC Chelsea mischt im Rennen um den englischen Nationalspieler Declan Rice vorne mit dabei.

Wie «Sky»-Reporter Florian Plettenberg twittert, sind die Blues sehr an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Stadtrivale West Ham United interessiert. Die Ablöseforderung für Rice könnte im dreistelligen Millionenbereich liegen. Dass Chelsea dies allerdings nicht zwingend abschreckt, zeigen die letzten beiden Transferperioden.

Der Klub von Besitzer Todd Boehly ist aber bei weitem nicht der einzige Interessent: Unter anderem schielt auch Tabellenführer Arsenal auf den 39-fachen Nationalspieler. Dessen Vertrag bei den Hammers läuft noch bis 2024. Rice will aber auf höchstem Niveau, also auch in der Champions League, mittun, hat er vor geraumer Zeit erklärt. Dies könnte sich für Chelsea noch als Nachteil erweisen, da es mit der Qualifikation für die Königsklasse auf dem Ligaweg schlecht aussieht.

psc 16 März, 2023 12:08