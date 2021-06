David Moyes vor Vertragsverlängerung bei West Ham

David Moyes hat West Ham in dieser Saison auf den sechsten Platz der Premier League und damit in die Europa League geführt. Der 58-jährige Schotte steht nun vor einer Vertragsverlängerung.

Moyes hat das Traineramt bei den Londonern Ende 2019 zum zweiten Mal übernommen. Nach einer Stabilisierung in der Rückrunde legte er in der abgelaufenen Saison mit seinem Team eine sehr starke Kampagne hin. Laut “Sky Sports” wird der auslaufende Vertrag um drei Jahre verlängert. Eine Einigung soll bestehen, der Deal wird in Kürze finalisiert.

psc 11 Juni, 2021 15:46