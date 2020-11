FC Chelsea plant Angebot für Wunschspieler

Gerüchte um Declan Rice und den FC Chelsea sind wahrlich keine Weltneuheit. Der Londoner Spitzenklub plant für die kommenden Monate angeblich einen erneuten Vorstoss.

Declan Rice ist schon seit Längerem ein Eintrag auf dem Wunschzettel des FC Chelsea gewidmet – und dort steht der Newcomer sogar an oberster Stelle. “Football Insider” berichtet von Planungen im Londoner Hauptquartier, die in den kommenden Monaten ein weiteres Angebot für den Mittelfeldspieler des Ligarivalen West Ham United vorsehen.

Die Blues-Oberen sind sich jedoch bewusst, dass Rice in der nächsten Zeit kaum an Wert einbüssen wird. Vor einigen Wochen sollen die Hammers noch rund 90 Millionen Euro für ihren zehnfachen englischen Nationalspieler gefordert haben. Eine Summe, die Chelsea nicht mal eben so der Portokasse entnehmen kann.

So könnte es dazu kommen, dass sich der Champions-League-Teilnehmer für Rice einiger seiner Spieler entledigt. Infrage käme das Trio um Jorginho, Antonio Rüdiger und Marcos Alonso.

aoe 13 November, 2020 08:52