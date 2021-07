Brasil-Stürmer Felipe Anderson kehrt zu Lazio zurück

Der brasilianische Angreifer Felipe Anderson kehrt wieder zu Lazio zurück.

Wie die Römer in den sozialen Medien bekanntgeben, ist der 28-jährige Stürmer bereits in der italienischen Metropole angekommen. Zwischen 2013 und 2018 lief Felipe Anderson bereits für Lazio auf. Danach führte ihn sein Weg auf die Insel zu West Ham. In der letzten Saison war er an den FC Porto ausgeliehen. Nun geht es also wieder zurück zum Ex-Klub.

Laut “Sky Italia” fliessen 3 Mio. Euro Ablöse, wobei der Serie A-Klub diese nicht zahlen muss, da West Ham noch entsprechende Schulden bei Lazio hat: Vor drei Jahren wechselte Anderson für insgesamt 38 Mio. Euro von Rom auf die Insel. West Ham erhält nun zudem 50 Prozent der Einnahmen aus einem allfälligen Weitverkauf des Flügelstürmers.

psc 13 Juli, 2021 14:46