Die Schotten bestätigen das Engagement des 23-Jährigen und statten ihn gleich mit einem Vierjahresvertrag aus. Albian Ajeti erhält die prestigeträchtige Rückennummer 10. Medienberichten zufolge fliessen 5 Mio. Pfund.

Vor Jahresfrist wechselte der Ex-FCB-Stürmer für knapp 9 Mio. Euro von seinem Stammklub zu West Ham. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen und kam vor allem in der zweiten Saisonhälfte kaum noch zum Einsatz. Nun setzt er die Karriere bei Celtic fort. Mit Cedric Itten wechselte zuletzt bereits ein anderer Schweizer Nati-Stürmer nach Glasgow, allerdings zum Rivalen, den Rangers.

Ajeti ist ein Wunschspieler von Celtic-Coach Neil Lennon. Bereits vor Jahresfrist buhlten die Schotten um ihn. Der Stürmer entschied sich aber damals für das Angebot der Hammers aus der englischen Premier League.

We are excited to announce the signing of @SFV_ASF international striker, Albian Ajeti on a four-year contract! 🇨🇭

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 13, 2020