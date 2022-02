Erneut wunderten sich Fans am Sonntag, als West Ham United die Startelf für das Premier-League-Match gegen Leicester City (17.30 Uhr) verkündete. Kurt Zouma war nämlich erneut unter den ersten Elf aufgelistet. Und das obwohl der Innenverteidiger mit einem Video, indem er gewalttätig gegenüber Katzen wurde, für Aufsehen sorgte und infolgedessen massive Kritik erhielt.

Allerdings teilten die ‘Hammers’, die Zouma bereits mit rund 250.000 Pfund sanktioniert haben sollen, unmittelbar vor Anpfiff mit: Der Franzose wird doch nicht starten. Nach offiziellen Vereinsangaben, weil er sich “unwohl” fühlte. Den Grund dafür lieferten die Londoner indes nicht.

Issa Diop will replace Kurt Zouma in the starting XI, as he is unwell.

Darren Randolph is added to the substitutes' bench.#LEIWHU https://t.co/zxKoSa5094

— West Ham United (@WestHam) February 13, 2022