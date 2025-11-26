Milan & Roma ziehen bei Niclas Füllkrug wohl den Kürzeren

Die beiden Serie A-Klubs Milan und AS Roma interessieren sich für die Dienste von West Ham-Stürmer Niclas Füllkrug. Die italienischen Klubs drohen aber den Kürzeren zu ziehen.

Der 32-jährige Angreifer hat entschieden, dass er sich im Januar einem neuen Klub anschliessen. Welchem ist noch unklar. Laut "tuttomercatoweb" deutet aber wenig darauf hin, dass sich Füllkrug einen Verein aus der Serie A aussucht. Viel wahrscheinlicher sei eine Rückkehr in die Bundesliga, die er bereits bestens kennt. Auch von dort gibt es grosses Interesse.

Absolut zentral ist für den Angreifer, dass er in der zweiten Saisonhälfte regelmässig spielt. Er möchte sich noch ein Ticket für die WM im kommenden Jahr sichern.

Bei der AS Roma hat man inzwischen auch andere Angreifer auf die Liste genommen, darunter etwa den Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo.

Peter Schneiter 26 November, 2025 16:16