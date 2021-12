Neuer Transfer-Plan: Der FC Liverpool hat zwei Stürmer im Visier

Der FC Liverpool muss seine Offensive mittelfristig umbauen. Im Blickfeld stehen mit Raphinha (25) und Jarrod Bowen (25) zwei Spieler der direkten Ligakonkurrenz.

Der Brasilianer Raphinha spielt seit Oktober 2020 bei Leeds United und hat sich in der Premier League sofort einen guten Namen erarbeitet. Auch der FC Bayern soll ihn im Visier haben – sogar schon für den Januar (4-4-2.ch berichtete). Gemäss “Liverpool Echo” ist der Südamerikaner nun auch in Liverpool gefragt, wo hinter der Zukunft von Mohamed Salah (29), Sadio Mané (29) und Naby Keita (26) Fragezeichen stehen. Allesamt gehen in der kommenden Saison in ihr letztes Vertragsjahr. Zumindest bei Salah ist zwar schon bald eine Vertragsverlängerung geplant. Ob es mit dieser klappt, ist aber unklar.

Deshalb sehen sich die Reds nach Alternativen im Angriff um. Eine solche ist auch Jarrod Bowen von West Ham United. Der frühere Hull-Junior hat in dieser Saison in 26 Pflichtspielen für seinen Verein zwölf Skorerpunkte gesammelt. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hält grosse Stücke auf ihn.

psc 27 Dezember, 2021 15:21