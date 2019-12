Der Schotte unterschreibt bei den Londonern einen Vertrag über 18 Monate bis Juni 2021. David Moyes ersetzt Manuel Pellegrini, der nach der 1:2-Niederlage gegen Leicester am Samstagabend entlassen wurde.

Moyes coachte die Hammers bereits zwischen November 2017 und Mai 2018. Auch damals übernahm er nach einer Trainerentlassung. Er führte das Team zum sicheren Klassenerhalt. Trotzdem wurde er später durch Pellegrini ersetzt, den er nun wieder beerbt.

Das Mindestziel für Moyes lautet Klassenerhalt, wobei West Ham mit deutlich grösseren Ambitionen in die neue Spielzeit gestartet ist. Derzeit liegt die Mannschaft noch einen Punkt über den Abstiegsplätzen.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019