Perfekt: Tschechische Investoren steigen bei West Ham ein

Wie der Londoner Klub mitteilt, übernehmen die neuen Investoren 27 Prozent der Anteile. Die Unternehmenschefs Daniel Křetínský und Pavel Horský erhalten bei West Ham Einzug in den Vorstand. Der Einstieg ermögliche dem Verein auch, den Schuldenabbau voranzutreiben. Medienberichten zufolge verfügen die tschechischen Investoren via Option künftig sogar über die Möglichkeit die Mehrheit am Klub zu übernehmen. Derzeit sind David Sullivan und David Gold Mehrheitsbesitzer.

We are pleased to announce that Czech investment group 1890s holdings a.s has completed the acquisition of 27% shares of WH Holding Ltd.

— West Ham United (@WestHam) November 10, 2021