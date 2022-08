Perfekt: West Ham nimmt deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer unter Vertrag

West Ham United präsentiert den sechsten Neuzugang dieses Sommers: Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer hat unterschrieben.

Wie die Hammers mitteilen, wechselt der 25-jährige Abwehrspieler von Paris St. Germain zum Premier League-Klub. Kehrer unterzeichnet bei den Londonern einen Vertrag bis 2026. Es besteht die Option auf zwei weitere Vertragsjahre. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 16 Mio. Euro.

“Ich freue mich sehr, bei West Ham United zu unterschreiben“, wird Kehrer auf der Webseite von West Ham zitiert: “Dies ist die beste Liga der Welt und ich freue mich darauf, in der Premier League zu spielen. Ich habe mit dem Manager gesprochen und er hat mir erzählt, wie er denkt, dass ich in den Klub passe. Mein grösstes Ziel ist es jetzt, ins Team zu kommen, mich in die Gruppe zu integrieren und Spass zu haben.” Bei West Ham wird Kehrer die Rückennummer 24 erhalten.

Introducing summer signing number six… 🇩🇪⚒ pic.twitter.com/okVX305EzS — West Ham United (@WestHam) August 17, 2022

psc 17 August, 2022 14:13