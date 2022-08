PSG-Duo Thilo Kehrer & Abdou Diallo könnte nach London wechseln

Die beiden PSG-Verteidiger Thilo Kehrer und Abdou Diallo könnten beide in die Premier League wechseln.

West Ham United arbeitet zurzeit an Verstärkungen der Defensive. Laut “fussballtransfers.com” stehen sowohl Kehrer wie auch Diallo im Fokus der Hammers. Beide sind in Paris nicht unbedingt erste Wahl und könnten den Ligue 1-Verein bei einem passenden Angebot offenbar verlassen. Ob es zu einer Einigung kommt, steht aber noch in den Sternen.

West Ham wird sich in Kürze von Issa Diop (wechselt zu Fulham) trennen und muss ausserdem die Verletzung von Nayef Aguerd kompensieren. Deshalb soll in der Abwehr neues Personal her.

psc 8 August, 2022 15:47