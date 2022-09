Rekordspieler Mark Noble kehrt als Sportdirektor zu West Ham zurück

Ab dem 2. Januar 2023 wird der frühere Mittelfeldprofi die neue Funktion übernehmen, wie die Ostlondoner am Donnerstag publik machen. Noble bestritt für West Ham während seiner Karriere von 2004 bis 2022 insgesamt 550 Pflichtspiele und ist damit mit grossem Abstand Rekordspieler des Vereins.

Auf seine neue Aufgabe freut er sich sehr: «Ich denke, dass es eine grossartige Gelegenheit für mich ist, einen Beitrag zu leisten und dem Klub auf verschiedene Weise zu helfen, und ich kann jedem in der West Ham-Familie versprechen, dass ich absolut alles geben werde, was ich habe.»

Trainer David Moyes, der bezüglich Kaderplanung künftig eng mit Noble zusammenarbeiten wird, freut sich ebenfalls: «Ich freue mich sehr, Mark wieder willkommen zu heissen und die Gelegenheit zu haben, wieder eng mit ihm zusammenzuarbeiten. Er war für mich als Spieler und Kapitän eine grosse Bereicherung und Stärke, und ich weiß, dass er den Verein und mich in dieser Funktion wieder grossartig unterstützen wird.»

We are delighted to announce that Mark Noble is to return to the Club in the role of Sporting Director.

Noble will officially start in his post on 2 January 2023, following his retirement as a player earlier this year.

