Sébastien Haller steht vor Wechsel zu Ajax

Sébastien Haller könnte West Ham nach anderthalb Jahren wieder verlassen. Der 26-jährige Stürmer steht vor einem Wechsel zu Ajax.

Der ivorische Nationalspieler kommt bei den Hammers seit seiner Ankunft nicht ganz so auf Touren, wie er es zuvor bei Eintracht Frankfurt tat. Gemäss “L’Équipe” steht nun ein Wechsel von Haller in die Niederlande bevor: Ajax soll sich den Angreifer sichern. Der Stürmer soll 25 Mio. Euro Ablöse kosten und in Amsterdam einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

West Ham zahlte im Sommer 2019 für seine Dienste noch 50 Mio. Euro. In 16 Ligaspielen erzielte er in dieser Saison drei Treffer.

psc 7 Januar, 2021 09:12