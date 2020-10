Später Transfer: West Ham holt Stürmer für 30 Mio. Pfund

West Ham hat sich mit dem englischen Zweitligisten Brentford über einen Transfer von Saïd Benrahma geeinigt.

Bis am Montag dürfen Premier League-Vereine noch bei unterklassigen Klubs zugreifen und Spieler von entsprechenden Vereinen verpflichten. West Ham will dies laut “The Athletic”-Reporer David Ornstein tun und den algerischen Angreifer Said Benrahma vom FC Brentford unter Vertrag nehmen. Mit dem Verein ist man sich einig, die Vertragsdetails mit dem 25-jährigen Stürmer müssen offenbar noch ausgehandelt werden.

Benrahma erzielte in der vergangenen Saison in der Championship 17 Tore und scheiterte mit seinem Verein im Kampf um den Aufstieg erst im Playoff-Final, wo es eine Niederlage gegen Fulham absetzte.

psc 11 Oktober, 2020 20:49