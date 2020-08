Wechsel zu Celtic: Albian Ajeti in Glasgow gelandet

Der Schweizer Nationalspieler Albian Ajeti verlässt West Ham nach einer Saison wieder und wechselt nach Schottland.

Wie britische Medien übereinstimmend berichten, ist der 23-Jährige am Mittwochmorgen in Glasgow gelandet. Albian Ajeti soll für 5 Mio. Pfund von den Hammers zu Meister Celtic wechseln. Am Dienstag wurde laut “Record Sport” ein entscheidender Durchbruch in den schon länger anhaltenden Gesprächen und Verhandlungen erzielt.

Der Angreifer ist offenbar ein Wunschspieler von Celtic-Coach Neil Lennon. In Glasgow wird er auf seinen ehemaligen FCB-Teamkollegen Mohamed Elyounoussi treffen.

Die vergangene Saison war für Ajeti eine zum Vergessen: Bei West Ham lief er während der gesamten Premier League-Saison nur während 130 Minuten auf. Das ganze verteilt über neun Spiele. Ein Wechsel im Winter war nicht möglich, da er zu Saisonbeginn bereits für den FC Basel spielte.

psc 12 August, 2020 16:06