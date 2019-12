West-Ham-Profi Antonio kracht in Londoner Vorgarten

Glück im Unglück! West Hams Michail Antonio ist am Mittwoch mit seinem Lamborghini in einen Londoner Vorgarten gekracht. Passiert ist ihm dabei nichts.

Michail Antonio von West Ham United hat am Mittwoch einen kuriosen Unfall gebaut. Verkleidet im Schneemannkostüm ist der Profi mit einem Lamborghini in einen Vorgarten in Balham (Süd-London) gekracht.

Die Bewohnerin des Hauses, Kia Rosina, teilt gegenüber “The Athletic” mit: “Der Aufprall war verrückt. Zuerst dachte ich, es sei ein Bus, weil der Knall so laut war.” Als Antonio seinen Wagen in den Garten steuerte sass die Familie gerade beim Abendessen.

Dem Rechtsaussen der Hammers passierte bei dem Unfall nichts, er riss aber eine Mülltonnenbox mit und fuhr in eine Ziegelsteinmauer. Hausbesitzern Rosina erzählt weiter: “Er telefonierte anschliessend mit jemandem. Er sagte, es ginge ihm gut. Er sagte immer wieder: ‘Sag nicht immer, dass ich blöd bin!’ zu der Person am Telefon. ‘Du solltest mich lieber fragen, ob es mir gut geht’.” Entschuldigt habe sich der Fussballprofi nicht bei den Hauseigentümern.

adk 27 Dezember, 2019 17:28