West Ham schielt auf Loris Karius

Premier Ligist West Ham United bekundet offenbar ebenfalls Interesse am deutschen Keeper Loris Karius.

Der 26-Jährige ist noch bis Saisonende von Liverpool an Besiktas ausgeliehen. Ein Verbleib in der Türkei scheint aus finanziellen Gründen kaum denkbar. Bei den Reds hat Karius allerdings auch keine Zukunft mehr, obwohl sein Vertrag noch bis Juni 2021 weiterläuft. Laut “Votebal24” gibt es mehrere Interessenten für den Goalie: Sporting, RSC Anderlecht und auch West Ham sollen dazuzählen. “Sport 1” brachte am Donnerstag zudem Hertha BSC Berlin ins Spiel.

Karius scheint also im Sommer so etwas wie die Qual der Wahl zu haben. Die Reds sollen rund 5 Mio. Euro Ablöse fordern.

psc 27 März, 2020 15:01