Der neue Verein von Diego Costa steht bereits fest

Diego Costa hat seinen Vertrag bei Atlético in dieser Woche aufgelöst. Offenbar steht bereits fest, wo der Spanier im neuen Jahr auf Torejagd geht.

Für den 32-Jährigen steht laut “Times” eine Rückkehr in die Premier League an: Wolverhampton soll sich die Dienste am bulligen Angreifer sichern. Der Ex-Nationalspieler kennt den Fussball auf der Insel bestens, war er doch zwischen 2014 und 2018 für den FC Chelsea aktiv. Jetzt soll Costa also für die Wolves auflaufen.

Bei Atlético spielte er zuletzt keine Rolle mehr und sorgte abseits des Platzes und innerhalb des Teams für Unruhe.

psc 31 Dezember, 2020 11:54