Mexikanischer WM-Teilnehmer Raúl Jimenez verlässt Fulham und könnte zu Ex-Klub zurückkehren

Der mexikanische Torjäger Raúl Jimenez konzentriert sich derzeit voll auf seine Aufgaben mit der Nationalmannschaft, mit der er am Donnerstag die Heim-WM eröffnet. Im Anschluss geht es für ihn zu einem neuen Verein.

Fulham hat den Abgang des 35-jährigen Angreifers am Montag offiziell bestätigt. Der Ende Juni auslaufende Vertrag wird nach drei Jahren nicht mehr verlängert. Jimenez erzielte in der abgelaufenen Saison in 36 Premier League-Partien neun Treffer. Dennoch endet seine Zeit bei den Londonern nun.

Laut Fabrizio Romano könnte der Mexikaner stattdessen zu einem Ex-Klub zurückkehren: Premier League-Absteiger Wolverhampton beschäftigt sich demnach mit der Personalie. Jimenez lief zwischen 2019 und 2023 bereits für die Wolves auf und könnte es in Zukunft wieder tun. Es laufen bereits Gespräche zwischen den Beratern des Angreifers und den Klubbossen.