SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wolves sind dran

Mexikanischer WM-Teilnehmer Raúl Jimenez verlässt Fulham und könnte zu Ex-Klub zurückkehren

Autor: | Publiziert: 9 Juni, 2026 09:17
Mexikanischer WM-Teilnehmer Raúl Jimenez verlässt Fulham und könnte zu Ex-Klub zurückkehren

Der mexikanische Torjäger Raúl Jimenez konzentriert sich derzeit voll auf seine Aufgaben mit der Nationalmannschaft, mit der er am Donnerstag die Heim-WM eröffnet. Im Anschluss geht es für ihn zu einem neuen Verein.

Fulham hat den Abgang des 35-jährigen Angreifers am Montag offiziell bestätigt. Der Ende Juni auslaufende Vertrag wird nach drei Jahren nicht mehr verlängert. Jimenez erzielte in der abgelaufenen Saison in 36 Premier League-Partien neun Treffer. Dennoch endet seine Zeit bei den Londonern nun.

Laut Fabrizio Romano könnte der Mexikaner stattdessen zu einem Ex-Klub zurückkehren: Premier League-Absteiger Wolverhampton beschäftigt sich demnach mit der Personalie. Jimenez lief zwischen 2019 und 2023 bereits für die Wolves auf und könnte es in Zukunft wieder tun. Es laufen bereits Gespräche zwischen den Beratern des Angreifers und den Klubbossen.

Mehr Dazu
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Wechsel perfekt

West Ham schnappt sich Fulham-Stürmer Adama Traoré
Basel-Talent

Fulham steigt in Transferpoker um Ndoye ein
Wiedervereinigung

West Ham vor Verpflichtung von Adama Traoré
Aus der Premier League

BVB bekommt hochkarätige Konkurrenz bei Oscar Bobb
Mehr entdecken
Wolves sind dran

Mexikanischer WM-Teilnehmer Raúl Jimenez verlässt Fulham und könnte zu Ex-Klub zurückkehren

9.06.2026 - 09:17
Keine Chance unter Alonso?

Fulham will Chelsea-Stürmer von Wechsel überzeugen

7.06.2026 - 14:26
Botafogo fordert 40 Millionen Euro

Danilo empfiehlt sich bei Europas Topklubs

7.06.2026 - 11:14
Geht wohl zu Benfica

Fulham verliert seinen Erfolgscoach Marco Silva

2.06.2026 - 17:51
Bayern prüft Zukunft

Premier-League-Klubs jagen Ibrahimović

24.05.2026 - 10:55
Marco Silva im Fokus

Benfica könnte den Fulham-Coach als Mourinho-Nachfolger holen

29.04.2026 - 18:30
Blick nach England

Malik Tillman hat nach einer Saison in Leverkusen bereits ein anderes Ziel im Blick

23.04.2026 - 17:15
Wechsel möglich

Fulham hat Tillman im Visier – Konkurrenz aus dem Ausland

12.04.2026 - 16:21
Vollständige Einigung

Fulham ist bei Ex-Bundesliga-Stürmer Ricardo Pepi endlich am Ziel

17.03.2026 - 18:56
WM-Teilnehmer

Fulham intensiviert Bemühungen um Ricardo Pepi

8.03.2026 - 12:02