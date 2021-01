Starberater Mendes sucht neuen Klub für Wolves-Coach Nuno

Nuno Espirito Santo hat erst seinen Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers bis 2023 verlängert. Ein Abgang soll dennoch das Ziel sein, sucht Staragent Jorge Mendes nach einem neuen Verein für den Fussballlehrer.

Bei den Wolverhampton Wanderers leistet Nuno Espirito Santo erfolgreiche Arbeit, weshalb die Verantwortlichen zufrieden mit dem Portugiesen sein sollen. Laut Informationen von “Sun Sport” plant der Coach langfristig aber einen Wechsel zu seinem anderen Klub. Demnach soll Jorge Mendes, der nebenbei unter anderem Grössen wie Cristiano Ronaldo oder José Mourinho vertritt, nach einer neuen Herausforderung für Nuno suchen.

Wahlweise würde sich der Wolves-Teammanager für eine andere Stelle in der Premier League interessieren, wobei dabei nur eines der Spitzenteams infrage käme. Alternativ sei auch eine Rückkehr in LaLiga denkbar, coachte der 46-Jährige dort in der Saison 2014/15 nämlich für den FC Valencia. Da derzeit aber keine Position bei einem der absoluten Top-Klubs vakant ist, wird Nuno wohl vorerst weiter in Wolverhampton bleiben – wie lange ist allerdings die Frage.

adk 14 Januar, 2021 09:56