Die Wolves senken die Forderung für Adama Traoré

Die Wolves sind offenbar bereit, die Ablöseforderung für den spanischen Stürmer Adama Traoré zu senken.

Der 25-Jährige, der in dieser Saison noch keinen Treffer erzielt hat, ist noch bis Sommer 2023 an Wolverhampton gebunden. Laut “Football Insider” reichen 20 Mio. Pfund inzwischen aus, um Traoré wegzulotsen. Sowohl Liverpool wie auch Manchester City zeigten in der Vergangenheit Interesse am physisch starken Angreifer. Ob dies weiterhin der Fall ist, wird sich weisen.

Traoré wurde ursprünglich beim FC Barcelona ausgebildet, weilt aber bereits seit sechs Jahren auf der Insel und lief auch schon für Aston Villa und Middlesbrough auf.

psc 1 Dezember, 2021 15:21