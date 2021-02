Zuschauer sollen am 17. Mai in englische Stadien zurückkehren

Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Montag seine Pläne zu den Lockerungen der Corona-Massnahmen präsentiert. Dazu gehört auch die Rückkehr von Zuschauern bei Sportanlässen.

Das ausgearbeitete Protokoll sieht vor, dass bei Sportanlässen ab dem 17. Mai wieder Zuschauer zugelassen sind. Davon betroffen sind auch Fussballspiele in den englischen Profiligen. Diese finden derzeit allesamt vor leeren Rängen statt. Zunächst soll es wieder Platz für bis zu 10’000 Zuschauer geben.

Die Situation rund um die Corona-Pandemie bleibt auf der Insel zwar angespannt, inzwischen sei aber jeder dritte Erwachsene mindestens einmal geimpft worden. Die Quote steigt täglich. Im Zuge dessen werden auch Lockerungen in diversen Bereichen angestrebt. In den letzten Wochen befand sich Grossbritannien im Lockdown.

psc 22 Februar, 2021 17:39